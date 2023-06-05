اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 04:19 ص
أكرم القصاص
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لجنة الناتو العسكرية تشارك فى منتدى شانجريلا للأمن بسنغافورة

الإثنين، 05 يونيو 2023 04:00 ص
لجنة الناتو العسكرية تشارك فى منتدى شانجريلا للأمن بسنغافورة قوات الناتو
أ ش أ

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شارك رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأدميرال روب باور، ومساعد الأمين العام لسياسة الدفاع والتخطيط أنجوس لابسلي، في منتدى شانجريلا للأمن، الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو، والذي يعد القمة الدفاعية الأولى في آسيا.

وذكر بيان صادر عن حلف الناتو أن الأدميرال باور ولابسلي اجتمعا -خلال المنتدى- مع مسئولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى من عدة دول، من بينها الصين وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وباكستان ومنغوليا.

وأكد الأدميرال باور -أثناء لقائه الفريق جينج جيانفينج نائب رئيس الأركان المشتركة لجيش التحرير الشعبي الصيني- أهمية استمرار الحوار والشفافية العسكرية، مشددا على أن الحوار بين القادة العسكريين أمر حاسم لمنع سوء الفهم وسوء التقدير والمفاهيم الخاطئة.

وخلال جلسة نقاشية حول الأبعاد النووية للأمن الإقليمي، أكد أنجوس لابسلي أهمية تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ والشفافية.

وخلال اجتماع ثنائي مع وزير الدفاع النيوزيلندي أندرو جيمس ليتل، أكد الأدميرال باور "التزام الناتو القوي بتعاونه مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مثل نيوزيلندا، وهو الأمر الضروري لنجاح الحلف ودعم النظام القائم على القواعد الدولية".

 


لجنة الناتو العسكرية

الناتو

منتدى شانجريلا للأمن

سنغافورة

قوات الناتو



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