قوافل بيطرية بمركز سمالوط في المنيا والكشف على 446 رأس ماشية وأغنام

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

نظمت مديرية الطب البيطرى بالمنيا عدداً من القوافل البيطرية والعلاجية بمركز سمالوط، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى المحافظة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة .

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن القوافل تم تنظيمها بمركز سمالوط وفقاً لبرنامج زمنى محدد لتقديم الخدمات البيطرية من رش وتجريع وعلاجات للأمراض التناسلية والعقم وعلاجات للحيوانات وإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى بالمجان، حيث أسفرت القوافل عن علاج باطنى وكشف سونار وحالات تناسلية لـ (120) من الأبقار والاغنام ورش (250 ) رأس ماشية، وتسجيل وترقيم (65) من الأبقار، بالإضافة إلى علاج وجراحة (11) رأس من الأغنام والماعز.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن القوافل البيطرية العلاجية، هى نِتاج تضافر جُهود عِدة جِهات فى الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربين فى القُرى والنجوع الأكثر إحتياجًا، لافتاً إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية.