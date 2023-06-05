اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 01:23 ص
أكرم القصاص
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غلق عدد من الطرق بوسط مدينة الفيوم لمدة أسبوع بسبب أعمال الرصف

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:00 ص
غلق عدد من الطرق بوسط مدينة الفيوم لمدة أسبوع بسبب أعمال الرصف رصف الطرق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه سيتم غلق عدد من الطرق بوسط مدينة الفيوم لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الرصف بمحيط منطقة سواقي الفيوم.
 
ولفت المحافظ أنه سيتم غلق الكوبري المؤدي الي شارع البوسطة والبنوك بوسط المدينة لمدة 4 أعمال لوجود بعض الأعمال الهندسية بالمنطقة، مع فتح شارع البحر بالكامل .
 
ويتابع محافظ الفيوم يتابع ليات تنفيذ المحاور المرورية بالطرق الرئيسية والميادين الحيوية، وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ المرحلة الأولى للمحاور المرورية بالطريق الرئيسية والميادين والشوارع الحيوية خاصة بمدينة الفيوم، لفك تكدسات السيارات والاختناقات وتيسير حركة المواطنين، مؤكداً على وضع تلك المحاور حيز التنفيذ في أقرب وقت، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
 
وأكد محافظ الفيوم،  على العمل لتحسين مشهد المرور داخل مدينة الفيوم بعيداً عن العشوائية، من خلال الدراسة المتكاملة للموقف المروري للمدينة على أرض الواقع، موجهاً بسرعة وضع كافة الرؤى والمقترحات حيز التنفيذ للوصول إلى نتائج سريعة محققة على أرض الواقع، بهدف تحقيق أعلى سيولة مرورية، موجهاً بعمل مناورات بالطرق والاتجاهات والمحاور المرورية مع الاستفادة بمحور دار الرماد الجديد، مع الاهتمام بمقترح الطرق ذات الاتجاه الواحد مع توفير الطرق البديلة للاتجاه الآخر، موجهاً بتخطيط الميادين والطرق دورياً، مع تحديد مواقع مرورية للمشاة بالطرق للتيسير عليهم وحرصاً على حياتهم.

الكثافة المرورية بالفيوم

سواقي الفيوم

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