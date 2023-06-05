ضبط أمين عهدة لتهريبه 22 ألف عبوة زيت وسكر مدعم وبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وذلك بالتعاون الأجهزة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ضبط أمين عهده بإحدى فروع الجملة الخاصه بالسلع التموينية بمركز الرحمانية لتصرفه فى 16 ألفا و360 زجاجة زيت تموينى و 5400 كيلو سكر و460 كيس مكرونه و 160 كيلو دقيق بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملاباسات الواقعة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء.

مشددة على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.