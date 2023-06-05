سكان مدينة المنصورة الجديدة يرافقون رئيس الجهاز للاحتفال باليوم العالمي للبيئة

نظم جهاز مدينة المنصورة الجديدة، مبادرة لسكان المدينة للاحتفال باليوم العالمي للبيئة وإطلاق مبادرة بعنوان "إزرع شجرة"

ووجه جهاز مدينة المنصورة الجديدة الدعوة للجميع للمشاركة بمبادرة " إزرع شجرة " كإجراء رمزى يبرز إهتمام المدينة بالبيئة من خلال زراعة شجرة مثمرة في المنطقة الأولى بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور ياسر عبد الحليم رئيس الجهاز وعدد من سكان المدينة الذين شاركوا في المبادرة

وقام رئيس الجهاز بزراعة أول شجرة ثم قام السكان بزراعة كل شخص منهم شجرة قام باختيارها من الاصناف المتاحة، وتبادل رئيس الجهاز الحديث مع السكان واستمع لهم ورد على استفساراتهم.

واكد رئيس الجهاز أن مثل هذه المناسبات تمثل فرصة للتواصل والتقارب بين جهاز المدينة والسكان وسيتم تكرارها مستقبلا، واعرب السكان على سعادتهم بهذه المبادرة لزراعة شجرة مثمرة

ورافق ياسر كحلة نائب رئيس الجهاز وفد من سكان المدينة بزيارة محطة تحلية مياه البحر لاطلاع على مراحل تحلية مياه البحر، والتكنولوجيا المستخدمة فى اعمال التحلية، حيث إستقبلهم مدير المحطة وتم عمل جولة تفقدية لمكونات المحطة

وصرح كحله بأن سكان المدينه استمعوا لشرح مفصل عن مراحل التحليه في المحطه والتي تعد أحد عناصر الاستدامة بالمنصورة الجديدة، مؤكدا أن المياه المحلاة من محطات التحلية مطابقة للمواصفات العالمية.

وتابع أن مشاريع تحلية المياه في المناطق الساحلية ناجحة وتوفر المياه الصالحه للسكان، وقد أبدا السكان إعجابهم وفخرهم بتواجدهم في اول وأكبر محطه تحليه مياه البحر في الدلتا.