اليوم السابع
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روسيا: القوات الأوكرانية تخرج السكان بالقوة من مدن عدة في دونيتسك

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:10 م
روسيا: القوات الأوكرانية تخرج السكان بالقوة من مدن عدة في دونيتسك القوات الأوكرانية
أ ش أ

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أفاد مصدر في مجموعة القوات الروسية "جنوب"، بأن القوات الأوكرانية بدأت في إخراج السكان بالقوة من مناطق مدينة دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.


وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه يتم حاليا إخراج الناس والأطفال بالقوة من مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك بدونتيسك. 


وكان القائم بأعمال رئيس دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، قد صرح في نهاية مايو الماضي بأنه بعد تحرير أرتيوموفسك (باخموت) تبدأ أعمال قتالية في اتجاه مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك .


وأعلنت وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية في أوائل الشهر الجاري،إخراج الأطفال بالقوة من 7 تجمعات سكنية في أراضي دونيتسك التي تسيطر عليها كييف وهي مدينة "جيليزنويه" وقرى "نيويورك وسيفيرنويه وقسطنطينوفكا وإيفانبوليه ونيكولايفكا وبودولسكويه".


روسيا

القوات الأوكرانية

دونيتسك

الحرب الروسية الاوكرانية

اوكرانيا



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