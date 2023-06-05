رئيس موريتانيا يشكر مصر والجامعة العربية.. ويدعو لتعزيز العمل العربى

بيشوى رمزى

أعرب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى عن تقديره لجمهورية مصر العربية والجامعة العربية لتهيئة هذا الاجتماع للقاء المندوبين الدائمين.

وأشاد خلال كلمته أمام اجتماع مراسمى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والمنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة، بالإنجازات التى حققتها الجامعة العربية فى دعم العمل العربى المشترك وتطوير آلياته، متطلعا إلى المزيد من العمل فى هذا الإطار.

وأضاف أن العالم اليوم فى ظل تداخل الضرورات الاقتصادية والامنية، أصبح يفرض صيغة التكتلات السياسية والاقتصادية، وهو ما يفرض تعزيز العمل العربى المشترك لمجابهة التحديات، أمنيًا واقتصاديا وسياسيا.