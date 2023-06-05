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رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل دراسة تغيير اسم كليات التربية الرياضية بالجامعة

الإثنين، 05 يونيو 2023 11:42 ص
رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل دراسة تغيير اسم كليات التربية الرياضية بالجامعة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة بصدد دراسة تغيير اسم ومنهجية كليات التربية الرياضية على مستوى الجامعة ضمن استراتيجية الجامعة، موضحا أن التغيير لا يستهدف الاسم فقط ولكن نعمل على تغيير فلسفة واستراتيجية الكلية، مشيرا إلى أن العمل على ذلك يتم فى إطار الجامعة ويتم التطبيق بعد لحصول على موافقات لجان القطاع .
 
وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التغيير يهدف إلى التماشى مع سياسات جامعات الجيل الرابع وتنفيذا للقرار المتخذ فى المجلس الأعلى للجامعات باقتراح اسم معين، ولكن يتم الدراسة وإعادة صياغة الأمر تمهيدا للعرض على لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.
 
وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه الأمر مقتصر حاليا على كليات التربية الرياضية بالجامعة وعلى حسب الدراسات المقدمة من عمداء الكليات الاخرى والدراسة يتم توسيع دائرة التطبيق لأن الأمر يتطلب تعديل لوائح دراسية أيضا وخطة ممنهجة للمقررات الدراسية بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.
 
وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى أن جامعة حلوان تعمل على تحسين ورفع مستوى الجامعة بالتصنيفات الدولية، وتم إنشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمى، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى .
 

التعليم العالى

جامعة حلوان

السيد قنديل

اخبار مصر

البحث العلمى

كليات التربية الرياضية



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