خارجية إيران: غدا إعادة فتح سفارة طهران فى الرياض وسط حضور مسئولى البلدين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعانى، أنه سيعاد فتح سفارة جمهورية إيران الإسلامية فى الرياض، والقنصلية العامة فى جدة، ومقر التمثيل الايرانى لدى منظمة التعاون الإسلامى رسميًا يوم الثلاثاء يونيو والأربعاء الموافق 16 و17 يونيو 2023، وذلك استكمالا لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين جمهورية إيران الإسلامية.واستئناف العلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة فارس الايرانية، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة بدأت أنشطتها العملية لتسهيل شؤون حجاج بيت الله الحرم قبل المغادرة، من حجاج إيران، والآن سيتم إعادة فتح مقر البعثة بشكل رسمى وسط حضور مسؤولى وزارة خارجية البلدين.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، كانت الرياض قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2016 بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية. وقال المصدر الدبلوماسى فى الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية أن إعادة «فتح السفارة الإيرانية ستجرى الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلى (15:00 ت غ) بحضور السفير الإيرانى المعيّن لدى السعودية». ومنذ شهرين، رجحت وكالة «إيسنا» الحكومية تعيين رئيس دائرة الخليج فى وزارة الخارجية الإيرانية، الدبلوماسى على رضا عنايتى فى منصب سفير إيران لدى المملكة العربية السعودية.

والشهر الماضى، أفادت وسائل إعلام رسمية فى إيران، أن طهران عيّنت عنايتى سفيرًا جديدًا لدى السعودية، غير أن هذا التعيين لم يُعلن رسميًا من قبل وزارة الخارجية. ويشغل عنايتى حاليًا منصب مساعد وزير الخارجية فى شؤون الخليج بعدما كان سفيرًا لدى الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذى كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

وفى العاشر من مارس الماضى، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادى وأمنى موقّعة منذ أكثر من عشرين عامًا.

كشف مصدر دبلوماسى سعودى، بأن إيران ستعيد فتح سفارتها فى السعودية غدا الثلاثاء، بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

وقال المصدر الدبلوماسى فى الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلا عدم الكشف عن هويته أن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجرى الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلى بحضور السفير الإيرانى المعين فى السعودي.