جدل فى بريطانيا حول الاطلاع على رسائل "واتس آب" فى إطار التحقيقات حول الوباء

كتبت رباب فتحى

جادل وزير صحة بريطاني أسبق، بأن مجموعات "واتس اب" الحكومية لم تستخدم أبدًا لاتخاذ قرارات مهمة خلال وباء كورونا وبدلاً من ذلك استخدمت لـ"طلب القهوة"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

قال جيمس بيثيل، وهو عضو فى البرلمان، إنه يؤيد محاولة الحكومة القانونية للحد من كمية المعلومات التي يتم تسليمها إلى التحقيق الرسمي في الوباء، وإلا سيُطلب من الأشخاص تسليم رسائل ربما لن تكون مناسبة وغير ذات صلة بموضوع التحقيقات.

وقال اللورد بيثيل إنه في حالته، كان قلقًا بشأن مطالبته بتسليم الرسائل من مجموعات "واتس آب" الموجودة في المدرسة والمتعقلة بأطفاله، حيث كان من بين الآباء الآخرين وزراء وموردين حكوميين.

وأعلن الوزراء الأسبوع الماضي عن إجراء من المحكمة العليا لتجنب إجبارهم على إعطاء رسائل ومذكرات "واتس آب" متعلقة بتحقيقات وباء كورونا التي تقودها القاضية المتقاعدة هيذر هاليت، مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون حول تعامل حكومته مع الأزمة.

قال بيثيل الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد أن ظهر أنه استبدل هاتفه أثناء الوباء، مما يعني فقدان بعض رسائله ، لبرنامج "اليوم" على إذاعة راديو بى بى سى 4، أنه من الخطأ التركيز كثيرًا على رسائل "واتس آب".

وأكد "معظم رسائل "واتس اب" تدور حول القهوة ومن يحتاج إلى أي نوع من القهوة لأي نوع من الاجتماعات. كما ترى، فإن معظم هذا يتعلق بأمور يومية، وليس حول اتخاذ قرارات ذات مغزى ".

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية يوم الإثنين أن الوزراء والمسئولين اتخذوا قرارات رئيسية في مجموعات "واتس اب" ، بما في ذلك جونسون ، ووزير الصحة آنذاك مات هانكوك ، وخمسة من كبار المسئولين والمستشارين، بما في ذلك دومينيك كامينجز، والبروفيسور كريس ويتي، والسير باتريك فالانس.