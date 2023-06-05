اليوم السابع
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توريد 41 ألفاً و900 طن قمح حتى الآن لصوامع وشون الجيزة

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:31 ص
توريد 41 ألفاً و900 طن قمح حتى الآن لصوامع وشون الجيزة محصول القمح
كتبت - مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي للتوريد 2023 وحتى اليوم بلغ 41 ألفا و900 طن، بـ13 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
 
وأكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 19 ألف فدان.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد استمرار تقديم كل التسهيلات والإجراءات أمام الموردين حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.
 
ونوه إلى أن سعر الإردب بلغ 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

القمح

توريد القمح

توريد القمح في الجيزة

الجيزة

محافظة الجيزة



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