اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 01:37 م
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توريد 372 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:46 م
توريد 372 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة توريد القمح - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب توريد القمح للشون والصوامع المختلفة، مشيرة إلى انتظام أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 372 ألف طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 فدانا.
 
 ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين.
 
 كما وجهت بتكثيف أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن لمواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.
 
يذكر ان  الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح بالبحيرة تبلغ 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 627 ألف طن.

توريد قمح

صوامع البحيرة

حصاد القمح

نائب محافظ البحيرة

محافظة البحيرة



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