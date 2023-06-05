اليوم السابع
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توريد 156 ألفا و962 طن قمح بشون وصوامع الفيوم حتى الآن

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:47 م
توريد 156 ألفا و962 طن قمح بشون وصوامع الفيوم حتى الآن أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم ـ رباب الجالى

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 156962 طناً و 41 كيلو جراماً حتى الآن، لافتاً إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال كل الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار.
 
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.
 
وشدد المحافظ، على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً على التنسيق التام بين كل الجهات ذات الصلة، لزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.
 
ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم  تخزين أي كمية من القمح سواءً لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين.
 

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