إصابة 4 مواطنين إثر اصطدام تروسيكل بشجرة فى الفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بشجرة بجوار المدرسة الثانوية الزراعية بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام تروسيكل مع شجرة بجوار المدرسة الثانوية الزراعية بمركز إبشواي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.