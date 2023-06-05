تموين الإسكندرية: التحفظ على 3 أطنان جلوكوز بمصنع مكملات غذائية بدون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بعدة حملات بنطاق الإدارة نتج عنها ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مكملات غذائية ومواد الاستحلاب بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد 10 براميل بلاستيك بها جلوكوز غذائي وزن البرميل الواحد 300 كجم باجمالى 3 طن جلوكوز غذائي يستخدم فى تصنيع المكملات الغذائية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.