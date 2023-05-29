"تموين الإسكندرية" تضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدى ومحمود راشد مفتشى الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى وسط بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط سوبر ماركت بمنطقة محرم بك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم تحريز 44 عبوة كانز منتهية الصلاحية، 3 أكياس عجائن مخبوزات بالشيكولاتة منتهية الصلاحية، 28علبة كيك بالشيكولاتة منتهية الصلاحية، 14 باكو بسكوت منتهى الصلاحية.

كما تم ضبط محل بمنطقة العطارين بحيازته 122 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بعدد 2440 سجارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.