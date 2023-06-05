اليوم السابع
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تعليم المنوفية: مراجعة ورصد درجات مواد الإعدادية والنتيجة نهاية الأسبوع

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:00 ص
تعليم المنوفية: مراجعة ورصد درجات مواد الإعدادية والنتيجة نهاية الأسبوع طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه جار العمل بعمليات المراجعة وتجميع ورصد الدرجات عقب الانتهاء من أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية.
 
وأضاف الفولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العاملين فى الكنترول يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة والتى من المتوقع أن تكون نهاية الأسبوع الحالى.
 
وأشار الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أنه يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة ورصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، مشددا على العاملين بكنترول الشهادة الاعدادية على التدقيق فى المراجعة وعملية رصد الدرجات حتى يحصل على طالب حقه.
 

محافظة المنوفية

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تعليم المنوفية

الشهادة الاعدادية



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