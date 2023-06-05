تعليم المنوفية: مراجعة ورصد درجات مواد الإعدادية والنتيجة نهاية الأسبوع

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه جار العمل بعمليات المراجعة وتجميع ورصد الدرجات عقب الانتهاء من أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية.

وأضاف الفولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العاملين فى الكنترول يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة والتى من المتوقع أن تكون نهاية الأسبوع الحالى.