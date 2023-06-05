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تعرف على شروط التقدم لوظائف المجلس الأعلى للجامعات

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:00 ص
تعرف على شروط التقدم لوظائف المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات
كتب ـ محمد صبحى

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بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، عن طريق (الندب الكلي)، ننشر الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف:

1- يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

2- أن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية.

3-استيفاء بيان خانة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديا ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به " الاسم رباعيا، الرقم القومى، المؤهل الحاصل عليه، المجموعة النوعية التى ينتمى لها، التدرج الوظيفى ، تقرير تقويم الأداء الوظيفى عن آخر عامين، الجزاءات الموقعة إن وجد.

4- مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها وشهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل.

5- موافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات .

6- لا يجوز للمتقدم أن يتقدم لطلب وظيفة أكثر من مرة.

7- إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الحاسب الآلي.

8- اجتياز المقابلات الشخصية للعمل.

9-يفضل الحاصلون على شهادة التحول الرقمي.


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