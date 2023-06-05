بعد سن اليأس.. 10 أسباب لهشاشة العظام يجب على النساء عدم تجاهلها

كتبت إيناس البنا

النساء أكثر عرضة للإصابة ببعض المشاكل الصحية، بعد سن الثلاثين، تبدأ النساء في فقدان كثافة العظام بمعدل أسرع مقارنة بالرجال.

هشاشة العظام هي حالة صحية شائعة تحدث بسبب انخفاض كثافة العظام وتدهور أنسجة العظام، ما يؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام، في حين أن أي شخص يمكن أن يصاب بهشاشة العظام، فإن النساء بعد سن اليأس معرضات بشكل خاص لهذه الحالة.

وفقا لموقع " healthsite"، تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف النساء فوق سن الخمسين سيعانين من كسر بسبب هشاشة العظام في حياتهن.

هشاشة العظام بعد سن اليأس: ما تحتاج إلى معرفته



تحدث هشاشة العظام بعد سن اليأس عندما تتعطل عملية تكوين العظام الطبيعية في الجسم، أثناء انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين في جسم المرأة بشكل كبير، ويلعب الإستروجين دورًا رئيسيًا في صحة العظام، بدون الإستروجين الكافي، قد لا تتشكل العظام كما ينبغي ، مما يؤدي إلى ضعف العظام التي تكون أكثر عرضة للكسر.

هناك العديد من عوامل الخطر لمرض هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، بما في ذلك التاريخ العائلي لهشاشة العظام ، والنحافة أو الجسم الصغير، والتدخين ، والإفراط في استهلاك الكحول ، ونمط الحياة المستقرة ، والنظام الغذائي منخفض الكالسيوم وفيتامين د. انقطاع الطمث ، الذي يُعرَّف بأنه انقطاع الطمث الذي يحدث قبل سن 45 ، معرض أيضًا لخطر أكبر.

على الرغم من عدم وجود سبب ثابت لانخفاض كثافة العظام لدى النساء، فقد لوحظ أن نمط الحياة يلعب دورًا رئيسيًا في المساهمة في صحة العظام، بسبب ساعات العمل الطويلة ، قد لا يتمكن المرء من القيام بقدر النشاط البدني المطلوب.

يمكن أن يؤدي الخمول المطول إلى تقلصات وألم مستمر في الساقين بسبب تصلب العظام، السمنة هي أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لضعف العظام ، حيث يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على العظام والمفاصل. بصرف النظر عن ذلك ، فإن التدخين والشرب يؤديان باستمرار إلى تدهور صحة العظام.

أثناء التدخين، يتم إنتاج الجذور الحرة في الجسم، والتي لا تضر العظام فحسب، بل تضر أيضًا بالرئتين والأعضاء الرئيسية الأخرى، يمكن لهذه الجذور الحرة أن تقتل الخلايا التي تساعد في تكوين العظام، لذلك تظل كثافة العظام منخفضة.

من الضروري أن تفهم النساء العلاقة بين انقطاع الطمث وهشاشة العظام من أجل اتخاذ خطوات استباقية لإدارة صحة عظامهن، تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في إجراء تعديلات على نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم وفيتامين د ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وتجنب التدخين والاستهلاك المفرط للكحول.

يعتبر تناول كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د ضروريًا لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، كما تساعد التمارين الرياضية في تعزيز كثافة العظام عن طريق تحفيز تكوين العظام.

طرق منع فقدان كثافة العظام بعد انقطاع الطمث



بالإضافة إلى تعديلات نمط الحياة، يمكن للنساء المصابات بهشاشة العظام أن يذهبن أيضًا للعلاج الدوائي، يساعد العلاج بالهرمونات البديلة أيضًا في الحد من هشاشة العظام.

هناك العديد من الأدوية المتاحة التي يمكن أن تبطئ فقدان العظام وتقليل مخاطر الكسور، بما في ذلك البايفوسفونيت ، ودينوسوماب ، وتريباراتيد، يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية وقد لا تكون مناسبة للجميع ، لذلك من المهم مناقشة الفوائد والمخاطر مع مقدم الرعاية الصحية.

التغذية السليمة في النظام الغذائي



يمكن منع مشاكل كثافة العظام من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي، يوصى بإضافة الفواكه والسوائل الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم لتقوية العظام، أيضا، يجب على المرء أن يعرف عدد السعرات الحرارية التي يجب أن يستهلكها حسب العمر والطول والوزن.

تمرين منتظم

النشاط البدني ضروري لأنه يساعد في عملية تقوية العظام والعضلات. في كبار السن، قد لا تزيد التمارين من كتلة العظام ولكنها تساعد في تطوير كتلة العضلات وتوازنها، لا ينبغي للمرء أن يثقل كاهل العظام لتجنب السقوط، إذا كان المرء يعاني من مشاكل عظام شديدة، فإن تجنب التمارين الضخمة مفيد.

منع السقوط للمساعدة في منع الكسور



يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العظام التحقق من وضعيتهم أثناء الجلوس والوقوف، قد تؤدي الإجراءات الفورية والمفاجئة إلى تكسير العظام، أيضًا، تجنب التعامل مع الأشياء الثقيلة لتقليل فرصة السقوط أو الإصابة بالكسور.

إضافة المكملات الغذائية إلى النظام الغذائي



قد لا يحصل المرء على العدد المطلوب من الفيتامينات، لذا فإن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يكون مفيدًا. سوف يساعد في تقليل أوجه القصور.

مع تقدم العمر واستخدام بعض الأدوية، من المرجح أن تتأثر صحة العظام ، خاصة بعد الحمل، ومع ذلك، يوصى بمراقبة الأعراض الأساسية المتعلقة بمشاكل العظام، يوصى أيضًا بالتعود على الفحوصات الروتينية ، وبناءً على عمر المريض ووزنه وطوله ، قد يوصي الطبيب بالدواء وخيارات العلاج المناسبة للحفاظ على صحة العظام.