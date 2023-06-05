اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 12:02 م
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بسبب صاعقة.. حريق يلتهم كنيسة تاريخية فى أمريكا.. فيديو

الإثنين، 05 يونيو 2023 11:12 ص
بسبب صاعقة.. حريق يلتهم كنيسة تاريخية فى أمريكا.. فيديو جانب من الحريق
وكالات

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اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية عمرها 280 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بسبب تعرضها لصاعقة، دون وقوع إصابات إذ كان المبنى خاليا لحظة اشتعال النيران.

 

وحسب موقع سكاى نيوز، استجابت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور للحادثة، حيث استمر تصاعد الدخان لساعات من المبنى المصنوع بالكامل من الخشب.

 

وانتشر الحريق بسرعة واشتعلت النيران في برج الكنيسة قبل أن ينهار.

 

وحثت شرطة سبنسر الناس على الابتعاد عن المنطقة وتم استدعاء رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.

 


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