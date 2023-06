بسبب صاعقة.. حريق يلتهم كنيسة تاريخية فى أمريكا.. فيديو

اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية عمرها 280 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بسبب تعرضها لصاعقة، دون وقوع إصابات إذ كان المبنى خاليا لحظة اشتعال النيران.

A historic church in Massachusetts was engulfed in flames after being struck by lightning. No one was in the church at the time of the fire, police say. https://t.co/tq3YD9RQnA pic.twitter.com/Hf7G0oZLm6