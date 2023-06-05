اليوم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه اليوم الاثنين 5 يونيو 2023 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحى srssp الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمركز تلا.

وتفقد مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بعزبة أحمد رشيد وكذلك مسارات انشاء خطوط الطرد بالقرية وشبكات الانحدار.

وأشار إلى أن المشروع عباره عن محطتى رفع كوم عبيد ومحطه رفع احمد رشيد وشبكات انحدار بطول 9 كم وخطى طرد بطول 2250 متر.

والتقى بعدد من أهالى عزبة أحمد رشيد وتفقد مشروع الصرف الصحى بالعزبة للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ.

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ فى الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.