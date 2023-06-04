ضعف مياه الشرب بالقناطر الخيرية غدا لمدة 4 ساعات لأعمال صيانة المحطة المرشحة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، ضعف المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 4 ساعات، غدا الإثنين، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل يوم الإثنين الموافق 5 / 6 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الضعف نظرا لأعمال صيانة بمحطة القناطر المرشحة، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق صرح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأن الشركة نظمت حملة توعوية بشوارع قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك في إطار خطة الشركة للمسح الميداني لجميع قرى ومراكز المحافظة، وعمل استقصاء ميداني للعملاء، للوقوف على مستوى الخدمات المُقدمة من الشركة ومدى رضاهم عنها.

وأوضحت الشركة في بيان لها، نه نفذت الإدارة العامة للتوعية مسحًا ميدانيًا لحصر العملاء بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، للتعرف على الثقافة المائية للمواطنين، ومتابعة جودة المياه وقياس ضغوط المياه، ومدى وصولها للأدوار العليا، وحصر الشكاوى التي تخص الخدمة المقدمة.

حيث تم التواصل مع المواطنين لحصر عدادات المياه الفعلية بالمنطقة، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وأهمية استخدام القطع الموفرة للاستهلاك.