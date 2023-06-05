اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 06:51 ص
أكرم القصاص
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العراق يخفض إنتاجه النفطي لـ211 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:00 ص
العراق يخفض إنتاجه النفطي لـ211 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024 حقل نفط
أ ش أ

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أكد العراق، الأحد، التزامه بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل "أوبك+" (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) في شهر أبريل الماضي، وتمديده إلى نهاية عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة النفط أن "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، كإجراء احترازي، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية".

وأضافت أن "هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023".

 


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