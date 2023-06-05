الطب البيطرى بالأقصر يحمي الثروة الحيوانية بلجان توعية وحملات على الأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

قبل أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك، انطلق رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى، أكبر حملات مكثفة بصورة يومية لحماية الثروة الحيوانية لوأد الشائعات التى ظهرت مؤخراً بانتشار أمراض بين الماشية فى عدد من القرى، حيث تم التأكيد بتلك الحملات على أن الثروة الحيوانية آمنة تماماً بالأقصر حتى الآن، ويتم تنظيم تلك الحملات تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إنه استمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومة المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، حيث يتم خلال كل أسبوع تشكيل عدة لجان طبية بيطرية، والتى شملت لجنة مكثفة يوم السبت سوق إسنا، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، وتشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور وليد يوسف رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا.

أما على جانب حملات التوعية المكثفة بصورة يومية فقد صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إنه على جانب الدور التوعوي الذي يقدمه الإرشاد البيطرى بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى المشاركة المجتمعية، فقد تم تنفيذ العديد من الندوات والتوعيات الإرشادية.

وشدد مدير الطب البيطري بالأقصر، على إنه تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً، وبشكل منتظم حفاظا على الثروة الحيوانية، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين، كما تواصل المديرية تكثيف تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، وذلك تحقيقاً للدور الذى يقدمة الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية وتوعية كافة أطياف المجتمع.