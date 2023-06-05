السيطرة على حريق مخبز بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمخبز أسفل عمارة مكونة من 5 طوابق بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخبز بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أنه شب بمخبز بالدور الأرضي بعمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، وعلي الفور قامت قوات الحماية المدنية بالتدخل وإخماد الحريق قبل إمتداده لباقي الشقق السكنية بالعمارة، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.