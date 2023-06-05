السيطرة على حريق منزل وأشجار نخيل بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل وأشجار نخيل، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، دون خسائر بشرية.
تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل منزل وعدد من أشجار النخيل بقرية الكرنك في مركز أبوتشت، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل وعدد من أشجار النخيل بقرية الكرنك في مركز أبوتشت. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق.
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