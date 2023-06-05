اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 01:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق منزل وأشجار نخيل بقنا

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:05 ص
السيطرة على حريق منزل وأشجار نخيل بقنا الحماية المدنية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل وأشجار نخيل، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، دون خسائر بشرية.
 
تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل منزل وعدد من أشجار النخيل بقرية الكرنك في مركز أبوتشت، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل وعدد من أشجار النخيل بقرية الكرنك في مركز أبوتشت. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق.

 


حريق بقنا

السيطرة على حريق

حريق بابوتشت

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة