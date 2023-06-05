الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية: أتمنى دخول كلية الطب

الإسماعيلية- صبرى غانم

حققت الطالبة سلمى إسماعيل، ابنة مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، المركز الأول على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية

وقالت سلمى على هامش تكريمها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إنها اعتمدت علي الدروس والمذاكرة، مضيفة أنها اعتمدت بشكل كبير على الانتظام في دروسها الخصوصية منذ بدء الدراسة وعدم التغيب للاستفادة من كل الدروس خاصة مع عدم الانتظام في الدراسة في المدرسة.

وتابعت: "كنت أستيقظ يوميًا أراجع دروس الأيام الماضية وأستعد لدروس اليوم وترتب جدول المذاكرة لبعد العودة من الدروس"، مشيرة إلى أن تركيزها في مراجعة الدروس بشكل مستمر هو سبب تفوقها".

وقالت سلمي: "أنا ببدأ يومي صباحًا بالصلاة، ثم ترتيب المواد التي سأذاكرها بحسب جدول المذاكرة اليومي وتقسيم الساعات المختلفة لقبل الدروس وبعدها لعدم المذاكرة لساعات طويلة مستمرة".

وأشارت إلى أن أسرتها كانت داعمة لها لتوفير لها كل احتياجاتها وأيضًا توفير جو الهدوء خاصة في الأيام التي تسبق الامتحانات بأيام قليلة لمساعدتها في التفوق في نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية 2023.

وقالت سلمي إسماعيل إن المدرسة أول من بلغها بحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة الإسماعيلية مشيرة إلى

أنها استقبلت الخبر بفرحة كبيرة ليس لها وصف.

وأضافت أنها كانت تذاكر وتجتهد من أجل الحصول على مركز متقدم بين أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية كما وعدت أسرتها وخاصة والدها الذي وفر لها كل احتياجاتها.

وقالت سلمي إسماعيل إنها تتمني بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة دخول كلية الطب، والتخصص في طب الأطفال بسبب حبها الشديد لهم وتعلقها بهم.

وتابعت أن رسالة الطب من الرسالات السامية التي من الممكن أن يؤديها الإنسان في حياته يجني منها الخير الكثير لمساعدته المرضي في تخفيف آلامهم.

وتنتمى الطالبة سلمى إسماعيل إلى أسرة متوسطة بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية وفرت لها كل سبل الراحة للحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية.