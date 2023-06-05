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التعليم:دخول الثانوى العام من المدارس الرسمية إلى لغات لا يحتاج تنسيق درجات

الإثنين، 05 يونيو 2023 07:00 ص
التعليم:دخول الثانوى العام من المدارس الرسمية إلى لغات لا يحتاج تنسيق درجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن دخول الصف الأول الثانوى العام للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الرسمية للغات لا يحتاج لتنسيق درجات قبول، موضحة أن الطالب ينتقل للصف الأعلى طالما نجح فى الشهادة الإعدادية بدون درجات، أما الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية الحكومية يتم تنسيقه لدخول الثانوى العام أو الفنى.
 
ويتم تحديد درجات تنسيق الثانوى العام من قبل المديريات التعليمية بعد اعتماد نتائج امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية.
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 ( الدور الأول ) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة.
 
وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

التربية والتعليم

تنسيق الثانويه العامه

تنسيق الثانوى العام لطلبة الشهادة الإعدادية

تنسيق الثانوى العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية للغات

اخبار مصر



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