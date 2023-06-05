الأمن العراقي يتسلم 50 "داعشيا" كانوا محتجزين في سجون "قسد" شرقي سوريا

وكالات

استلمت الأجهزة الأمنية العراقية دفعة جديدة من المعتقلين العراقيين من مسلحي تنظيم "داعش، بالإضافة الى دفعة جديدة من عوائل التنظيم من سجون ومخيمات النزوح الواقعة تحت سيطرة قوات "قسد".

وأفادت "سبوتنيك"، نقلاً عن مصادر مطلعة في محافظة الحسكة، بأن قوات "قسد"، سلمت الأجهزة الأمنية العراقية خلال الساعات الماضية 50 معتقلاً من تنظيم "داعش" الإرهابي من حاملي الجنسية العراقية المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها، واللذين تم إلقاء القبض عليهم خلال سنوات الحرب ضد التنظيم في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتابعت المصادر أنه أيضاً تم تسليم 170 فرداً من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من العراقيين المحتجزين داخل مخيم الهول شرقي الحسكة، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، والذي يعتبر أكبر المخيمات في سوريا، إلى الجانب العراقي بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبموافقة الحكومة السورية.

ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم (الجدعة) جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية.

وأكدت مصادر أمنية سورية لـ "سبوتنيك" أن الدفعة التي تم تسليمها الأحد 4 يونيو، هي ضمن دفعة تصل عدد العوائل فيها إلى 165 عائلة مكونة من 648 شخصا سيتم ترحيلهم إلى داخل العراق خلال الساعات القادمة.

وكانت الجمهورية العراقية استعادت في شهر فبراير، 155 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في دفعة هي الثانية خلال العام الحالي 2023، وذلك بعد شهر من استعادة 145 عائلة.