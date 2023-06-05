اعرف 7 علاجات منزلية فعالة لتقليل حرقان اللسان المحروق

كتبت ميرفت رشاد

هل تناولت رشفة من الشاي الساخن بسرعة كبيرة؟ وتشعر بالحرقان المفاجئ على لسانك، إليك بعض العلاجات المنزلية التقليدية لمساعدتك على شفاء هذا اللسان المحترق بشكل أسرع ، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

كيفية علاج اللسان المحروق

1. الكركم

الكركم هو عنصر أساسي في المطبخ ويشتهر بلونه النابض بالحياة ونكهته المميزة والعديد من الفوائد الصحية،له أيضًا خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التهاب اللسان.

اصنعي عجينة كركم بسيطة عن طريق خلط 1-2 ملاعق كبيرة من الحليب مع 1/4 ملعقة صغيرة من العسلن ضع الخليط على اللسان باستخدام إصبعك واتركه لمدة 10 دقائق، اشطف فمك بعناية بعد ذلك.

2. الجلسرين

يمكن للجلسرين أن يرطب وله خصائص مهدئة أيضًا يمكن أن تساعد في تخفيف الانزعاج وتعزيز الشفاء، تأكد من استخدام الجلسرين النقي ولا تخلطه مع ماء الورد أو الليمون كما نفعل عادة.

ضع كمية صغيرة من الجلسرين مباشرة على المنطقة المحترقة من اللسان باستخدام إصبعك أو عود قطني، اتركه ، وفي النهاية سيتم ابتلاعه، ولا ضرر منه لأنه آمن للاستهلاك، كرر هذه العملية حسب الحاجة لتخفيف الألم وتسريع الشفاء.

3. الحليب

إذا كنت ترغب في تهدئة لسانك المحترق ، فإن الحليب هو أحد أفضل العلاجات لتوفير الراحة الفورية، يمكن أن يوفر شرب الحليب في الفم راحة فورية من اللسان المحروق، يخلق الحليب طبقة واقية تلطف المنطقة المصابة.

4. أوراق الريحان

يقدم الريحان العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تلطيف اللسان المحروق، فهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمسكنات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم المصاحب لحرق اللسان.

خذ من خمسة إلى ستة أوراق من نبات الريحان الأخضر واغسلها جيدًا لإزالة أي شوائب، امضغ أوراق مرتين يوميًا على الأقل لمدة أسبوع، يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم في تخفيف الانزعاج وتعزيز التئام البثور على اللسان.

5. الثلج

الثلج علاج بسيط ولكنه فعال في علاج الحروق، له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم وتسهيل عملية الشفاء.

6. الزبادي

يعتبر الزبادي طعامًا متعدد الاستخدامات يوفر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، إنه لا يعزز الصحة العامة فحسب، بل يساعد أيضًا في التئام حروق اللسان.

7. العسل

يشتهر العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومحاربة البكتيريا.