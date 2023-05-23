علامات على اللسان تنذر بخطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي

كتبت رانيا عامر

مرض السرطان له أنواع متعددة، منها سرطان الرئة والمعدة وغيره، وأسباب الإصابة بالسرطان ترجع لعوامل وراثية وأحيانا نمط حياة غير صحى، وهناك عوامل غير معروفة حتى الآن، كما اشارت معظم الدراسات الحديثة ، وله العديد من الأعراض المختلفة . وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

ومن جانبه قال الدكتور إيفان كاراسيف أخصائي الأورام، أن ظهور طبقة بيضاء لزجة على اللسان قد يشير إلى الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي، وأوضح الطبيب أن اللسان يعد بمثابة مرآة لصحة الإنسان، وتغير لون اللسان وبنيته يمكن أن يشيرا إلى أمراض المعدة ، مؤكدا على أن أمراض الجهاز الهضمي يمكن تشخيصها من حالة اللسان، بما فيها السرطان.

وأشار أخصائي الأورام أن اللسان به طبقة بيضاء كثيفة لزجة، كما قد يشعر الشخص بحرقة وزيادة في إفراز اللعاب. وعندما يعاني الشخص من التهاب المعدة المزمن، يتغطى اللسان بطبقة خفيفة أحيانا رمادية داكنة اللون، ويشعر بالألم بعد تناوله الطعام ، تلك ضمن العلامات التي تشير الي الاصابة بسرطان الجهاز الهضمي .وتابع : لون اللسان الأحمر الفاتح وظهور بقع رمادية إلى قرحة المعدة. ويصاحب هذا المرض أعراض مثل التهاب وحرقان في الفم وزيادة في إفراز اللعاب. و يتحول لون بشرته في بعض مناطق الجسم إلى اللون الارجواني، وهذه إشارة تنبئ بخطر الإصابة بالسرطان.