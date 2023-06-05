إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك في ترعة على طريق الكراكات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بترعة بعزبه نيل طريق الكراكات، وهرعت سيارات الاسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى الحامول المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الازمات، وغرفة مديرية الصحة والاسعاف، إشارة تفيد بانقلاب توك توك بترعه، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بينهم طفل، وجميعهم من نمرة 6، جرى نقل المصابين، لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من عاطف عنتر عمر، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم عاطف عنتر عمر، 13 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونهى عبد العزيز عبد اللطيف، 45سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و الحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.