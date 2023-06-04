أسعار الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول محليا وعالميا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2350 جنيها، وفيما يلي آخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2350 جنيها.



عيار 18 يسجل 2014 جنيهات.



عيار 24 يسجل 2686 جنيها.



الجنيه الذهب 18800 جنيه.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

ويستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

ومن جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.

على الرغم من تقلص ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا انه استطاع أن ينهي سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب استمر لثلاثة أسابيع متتالية دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 1931 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.