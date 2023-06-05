أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "دورين بوجدان مارتن"، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته، في ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، ومشيراً إلى اهتمام الدولة من خلال "استراتيجية مصر الرقمية" بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولي، على النحو الذي يسهم في زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. السيدة انتصار السيسى تؤكد فى يوم البيئة العالمى أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن العالم يحتفل اليوم، بيوم البيئة العالمى، الذى يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التى تدهورت نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، الأمر الذى يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضى، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. مدبولي: صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس السيسي.. ونتطلع لأن تصبح مصر مركزا مهما لتوطين هذه الصناعة.. ومسئولو الشركات يشيدون بنهج مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 3.2 مليون طن حتى الآن

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، معلنة أنه تم استلام ما يقرب من 3.2 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن. رئيس موريتانيا يشكر مصر والجامعة العربية.. ويدعو لتعزيز العمل العربى أعرب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى عن تقديره لجمهورية مصر العربية والجامعة العربية لتهيئة هذا الاجتماع للقاء المندوبين الدائمين.

غدا طقس حار نهارا ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وزيرة التخطيط لـ"الشيوخ": توقف الحصول على القروض إلا لبُعد تنموي كبير وبشروط ميسرة

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

شيخ الأزهر للرئيس الموريتانى: لولا ثروات أفريقيا لما كان هناك نهضة غربية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك، وسبل تعزيز الاستفادة من الدعم الأزهري لأبناء موريتانيا.

الأرصاد: نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط للرياح على عدة مناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من اليوم الإثنين.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح اليوم يكون على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، على أن يمتد نشاط الرياح غدا ليشمل مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

النيابة الإدارية تعلن مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة المعينين دفعة 2017 و2018

قررت هيئة النيابة الإدارية إجراء الكشف الطبي على معاوني النيابة المعينين بالقرار رقم 209 لسنة 2023 دفعة 2017، و210 لسنة 2023 دفعة 2018 يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو في تمام الساعة 8 صباحًا لدفعة 2017، وفي تمام الساعة 12 ظهرًا لدفعة 2018 بمقر هيئة النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

تصنيف الإسكواش.. علي فرج يستعيد صدارة التصنيف العالمي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين في الخامس من يونيو الجاري، وتقدم البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، إلى صدارة التصنيف العالمي، وذلك بعد هيمنة البيروفي دييجو إلياس على القمة لـ 7 أسابيع متتالية.

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سنوات من الإنجازات.. القطاع المصرفى شريك رئيسى فى دعم خطط التنمية بمصر

شهد القطاع المصرفى تطورات قوية، فى الأعوام التسعة الماضية، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.

باق 15 يوما.. متى يبدأ فصل الصيف رسمياً وكم يبلغ طوله؟

حوالى 15 يوما على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، وذلك بعد أن بدأ الربيع الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، على أن يبدأ فصل الصيف الأربعاء 21 يونيو 2023 وطولة 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.

الصحة العالمية: 349 مليون شخص يعانى من العجز الغذائى عالميًا نتيجة زراعة التبغ

عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول دور التبغ في أزمة الغذاء العالمي وتفاقم الجوع، يتحدث فى المؤتمر الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة العوا، إنه بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ، عام 2023 يكمل اليوم العالمى لتبغ فى عام 2022 لأننا تحدثنا عن علاقة تلوث البيئة نتيجة التبغ ونكمل على هذا الموضوع بأننا نطالب بزراعة المنتجات الزراعة بدلاً من التبغ لأنه يجب أن 349 مليون شخص يعانون من العجز الغذائى، موضحة أننا نواجه مرض التبغ الأخضر وهو مرض يعرض المزارعين للخطر، حيث إن كل الأسرة تشتغل فى زراعة التبغ فى الدول التى تزرع التبغ، موضحة ان هناك 1.3 مليون طفل يعمل فى زراعة التبغ، وهو ما يجعلهم يتركون المدرسة ويعرض حياتهم لخطر استنشاق التبغ.

كلوب ليون المكسيكى رابع المتأهلين إلى كأس العالم للأندية

نجح كلوب ليون المكسيكي في حسم لقب الكونكاكاف على حساب لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في إياب نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية وتغلب كلوب ليون على مضيفه الأمريكي بهدف دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.