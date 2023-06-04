وزير دفاع بكين يتهم واشنطن باستفزاز الصين بعبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان

كتبت ريم عبد الحميد

دافع وزير الدفاع الصينى عن إبحار سفينة حربية فى مسار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان، وقال أمام منتدى الأمن الدولى، الذى يشارك فيه كبار مسئولى الدفاع حول العالم فى سنغافورة، إن ما يسمى بحرية الملاحة يمثل استفزازا للصين.

وخلال أول خطاب عام دولى له منذ توليه المنصب فى مارس الماضى، قال الجنرال لى شانج فو، أمام حوار شانجريلا، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إن الصين ليس لديها أى مشكلات مع العبور البرئ، لكننا يجب أن نمنع محاولات استخدام دوريات حرية الملاحة، وهذا العبور البرئ، لبسط الهيمنة على الملاحة.

وأمام نفس المنتدى، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أمس السبت، إن واشنطن لن تتراجع فى وجه المضايقة أو الإكراه من قبل الصين، وستواصل الإبحار بانتظام بر مضيف تايوان والتحليق فوقه وفوق بحر الصين الجنوبى لتأكيد أنها مياه دولية، ومواجهة مزاعم بكين بحقها فى الأراضى.

وفى نفس اليوم، اعترضت سفينة حربية صينية طريق مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية بينما كانت تعبران مضيق تايوان بين جزيرة تايوان التى تعتبرها لصين ضمن أراضيها، ومن بر الصين الرئيسى.

وقالت القيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين الهادى والهندى إن السفينة الصينية تجاوزت السفينة الأمريكية ثم اقتربت من مقدمتها على مسافة 150 ياردة فى سلوك وصفته بغير آمن.

كما قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة صينية من طراز جيه 16 الشهر الماضى قامت بمناورة عنيف غير ضرورية أثناء اعتراض طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبى، وحلقت مباشرة أمام مقدمة الطائرة.