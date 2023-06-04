اليوم السابع
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وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول مع جامعة الأزهر لتدريب خريجى معهد معاونى القضاء

الأحد، 04 يونيو 2023 04:08 م
وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول مع جامعة الأزهر لتدريب خريجى معهد معاونى القضاء بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر
كتب إبراهيم قاسم

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شهد اليوم الأحد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر، في شأن تدريب وإعداد خريجي معهد معاوني القضاء بالصورة المثلى التي تلبي احتياجات العمل.
 
 ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
 
وفي مستهل مراسم التوقيع أهدى رئيس جامعة الأزهر إلى وزير العدل درع جامعة الأزهر؛ مؤكدًا احترامه وتقديره لدور وزارة العدل ورجال القضاء.
وأعرب الوزير عن تقديره لجامعة الأزهر العريقة، وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات وزارة العدل وجامعة الأزهر.
 
ويهدف البروتوكول إلى مراجعة منهج معهد معاوني القضاء التابع لجامعة الأزهر بهدف إعداد خريجي المعهد بالصورة المثلى التي تلائم طبيعة سوق العمل، وإعداد تصور عن المواد العلمية الخاصة بالتحول الرقمي والتطبيقات المستخدمة في وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، وطلب البرمجيات ودليل المستخدم الخاص بها لإدراجها في المنهج الدراسي لمعهد معاوني القضاء، وعمل تصور لعمل برنامج تدريبي للعناصر المنتقاة من طلبة كلية الشريعة والقانون بالجامعة، يشمل على الأخص زيارات ميدانية للمحاكم والجهات المعاونة ومحاكمات صورية، فضلاً عن توفير معامل الحاسب الآلي الخاصة بالجامعة بجميع مقراتها لتدريب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بها على مهارات الحاسب الآلي.

بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (1)
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (1)

 

بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (2)
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (2)

 

 

بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (3)
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (3)

 

 

بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (4)
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (4)

 

 

 

 

 

بروتوكول تعاون بين العدل والازهر

وزارة العدل

جامعة الازهر



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