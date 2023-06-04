وزير الخارجية الكوري الجنوبي يدعو بيونج يانج إلى وقف استفزازاتها

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية بارك جين، دعا بيونج يانج إلى وقف استفزازاتها على الفور واتخاذ خيار "جريء" من أجل مستقبل أفضل، خلال زيارته لأوزبكستان.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن بارك شدد على أنه يريد من كوريا الشمالية أن تكف فورا عن الاستفزازات وأن تجد طريقا لمستقبلها من خلال خيار جريء".



جاءت دعوة بارك خلال اجتماع مع علماء وخبراء أوزبكيين في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية في طشقند، معبرا عن أسفه لأن تركيز كوريا الشمالية على برامجها النووية والصاروخية جاء على حساب معيشة شعبها.



يشار إلى أنه تم إنشاء مبادرة سول لتقديم مساعدة اقتصادية ضخمة لكوريا الشمالية مقابل خطوات نزع السلاح النووي.