وزير التنمية المحلية يتابع مع رئيس اتحاد الصناعات مبادرة "شغلك في قريتك"

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة واتحاد الصناعات المصرية.

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى حول تنفيذ مبادرة (شغلك فى قريتك) والتى يتم تنفيذها فى 4 محافظات هى الفيوم والإسماعيلية والمنيا والمنوفية، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والاتحاد للمساهمة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير فرص عمل للشباب وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات المصرية ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى وزيادة دخل الأسر خاصة لأبناء القرى المصرية.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم لنجاح تلك المبادرة المهمة للمساهمة فى القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل على مستوى القرى، موجها بسرعة العمل مع المحافظات المستهدفة على تذليل أى تحديات تواجه تنفيذ المبادرة فى إطار تكامل جهود الوزارة والمحافظات والوزارات المعنية بالحكومة واتحاد الصناعات المصرية لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها تمهيداً لتعميم التجربة على عدد جديد من القرى المصرية.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة فى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتعزيز دور رجال الأعمال والقطاع الخاص المصرى فى الاقتصاد القومى للبلاد ونسب المشاركة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى على ترحيب الاتحاد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ "مبادرة شغلك فى قريتك" والتى سيكون له أثر إيجابى اقتصادياً واجتماعياً على سكان تلك القرى المستهدفة والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى للقرى وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة فى إطار العلاقة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المصنعين ورجال الأعمال من أعضاء اتحاد الصناعات.

وقال رئيس اتحاد الصناعات، أن المشروعات المستهدفة فى المبادرة ستساهم فى خلق فرص عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب، الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى رفع المستوى المعيشى وجودة الحياة بالنسبة لهم وتخفيض مصاريف نقل العمالة للصناعات الكثيفة.