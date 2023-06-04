هل يعتبر تغير المزاج دلالة على الاضطراب ثنائي القطب؟

كتب – حسام الشقويرى

يتسبب الاضطراب ثنائي القطب، الذي يسمى أحيانًا بالاكتئاب الهوسي، في تغيرات شديدة في المزاج، قد يقضي الأشخاص الذين يعانون منه أسابيع في الشعور بأنهم على قمة العالم قبل الانغماس في اكتئاب عميق، ويختلف بشكل كبير من شخص لآخر، وفقًا لما نشره موقع webmd

وبدون علاج قد يعاني الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب من نوبات اكتئاب شديدة، تشمل الأعراض الحزن والقلق وفقدان الطاقة واليأس وصعوبة التركيز، وقد يفقدون الاهتمام بالأنشطة التي اعتادوا الاستمتاع بها، ومن الشائع أيضًا زيادة الوزن أو انخفاضه، والنوم كثيرًا أو القليل جدًا، وحتى التفكير في الانتحار.

وخلال هذه المرحلة، يعتقدون أنهم يستطيعون فعل أي شيء، يرتفع تقديرهم لذاتهم خارج نطاق السيطرة ويصعب عليهم الجلوس ساكنين، إنهم يتحدثون أكثر، ويسهل تشتيت انتباههم، وتتسابق أفكارهم، ولا ينامون بشكل كافٍ، غالبًا ما يؤدي إلى سلوك متهور، مثل الانفاق والقيادة السريعة وتعاطي المخدرات.

يعاني الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب من النوع الأول من مراحل هوس، ويعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من نوبات اكتئاب شديدة، ولكن بدلاً من نوبات الهوس الكاملة، فإنهم يعانون من تقلبات هوس خفيف منخفضة الدرجة تكون أقل حده وقد تستمر لأقل من أسبوع.

ما هي الأسباب؟

الأطباء لا يعرفون بالضبط ما الذي يسبب الاضطراب ثنائي القطب. تقول النظريات الحالية أن الاضطراب قد ينتج عن مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية . ويعتقد العلماء أن دوائر الدماغ التي تشارك في تنظيم المزاج والطاقة والتفكير والإيقاعات البيولوجية قد تعمل بشكل غير طبيعي في الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب مما يؤدي إلى الحالة المزاجية والتغيرات الأخرى المرتبطة بالمرض.

يصاب كل من الرجال والنساء بالاضطراب ثنائي القطب. في معظم الحالات ، وتبدأ الأعراض عادةً لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 عامًا. في حالات نادرة، يمكن أن يبدأ في مرحلة الطفولة، يمكن أن تحدث الحالة في بعض الأحيان في العائلات، ولكن قد لا يصاب بها كل فرد في الأسرة.