هل أكل الفاصوليا والحمص يسببان الغازات؟

كتبت ميرفت رشاد

الفاصوليا والحمص هما من الأطعمة الأساسية التي يحب الناس تناولها، ولكنها لا تتوافق دائمًا بشكل جيد مع أجهزتنا الهضمية، وربما تكون قد عانيت من آلام شديدة في المعدة أو شعرت بالغثيان والغازات بعد تناولهما، وإذا كنت نباتيًا، فستعرف مدى أهمية تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفاصوليا والحمص في نظامك الغذائي، فهي مصدر غني بالألياف الغذائية وفيتامين ب 9 وحمض الفوليك والكالسيوم، في حين أن المصدر الرئيسي للطاقة في الحمص والفاصوليا هو الكربوهيدرات المعقدة ومؤشر نسبة السكر في الدم هو 29 فقط، وإليك الآثار الجانبية وفقا لما نشره موقع "healthshots".

لماذا يسبب تناول الفاصوليا والحمص غازات المعدة؟

نعم، كلاهما محمّل بفوائد غذائية، لكنهما يحتويان أيضًا على مواد ليست مفيدة لك، كما أنها تحتوي على عوامل مضادة للتغذية مثل الصابونين، الهيماجلوتينين، الليكتين، الفيتات، الأوكسالات، البروتياز ومثبطات الأميليز وذلك لحماية النبات من الإصابة بالحشرات، يمكن للمعالجة البسيطة أن تهتم بهذه الأشياء وتجعلها سهلة الهضم.

يستغرق هضم الفاصوليا والحمص وقتًا أطول أيضًا بسبب بعض العناصر الغذائية مثل الألياف والكربوهيدرات المعقدة والنشا المقاوم والبروتينات ، فإن الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع جسمك هضمها بسهولة، في حين أن معظم الكربوهيدرات يمكن تحويلها إلى جزيئات السكر المعروفة باسم الجلوكوز ، لا يمكن للألياف أن تنتقل عبر الجسم غير مهضوم، تمتص الألياف كمية أكبر من الماء ، لذلك تحتاج إلى تكميلها بكمية عالية من الماء لمنع الانتفاخ.

سبب آخر يجعل تناول الفاصوليا والحمص قد يؤدي إلى الغازات وهو وجود نوعين من النشا ستاكيوز ورافينوز فيهما، تسبب هذه النشويات غير العادية في الأمعاء الغازات لأن البكتيريا الموجودة في بطانة المعدة تكسر هذا النشا إلى هيدروجين وثاني أكسيد الكربون ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

كيف يمكنك تجنب ذلك؟

نقع الفاصوليا لمدة 4-6 ساعات والتخلص من الماء الرغوي، قم بتغيير الماء إذا استمرت الرغوة.