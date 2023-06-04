ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ينشر اليوم السابع أسماء أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة بنى سويف، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بنسبة نجاح 77.11% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و283 طالباً وطالبة، حضر منهم 53 ألفاً و369 طالباً وطالبة، نجح منهم 40 ألفاً و304 طلاب وطالبات، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97%، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 100%، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.

وضمت لوحة الشرف الــ12 الأوائل على مستوى المحافظة وهم "بحسب ترتيب المديرية":

- سهيلة خالد زين العابدين محمد (280 درجة) مدرسة على بن أبي طالب ع بنات_ ناصر / المركز الأول

- ملك هشام سيد محمود ( 280 درجة) مدرسة وحيد يوسف ع بنات _ ناصر / الأول مكرر

- محمد محمود رجب على ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني

- ميسرة جمال عويس أحمد ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني مكرر

- حنين محمد حسين زيدان ( 279.5 درجة) مدرسة بوش ع ج بنات – ناصر/ الثاني مكرر

- أيمن سيد محمد محمد ( 297.5 درجة) مدرسة رياض سعد زايد – ناصر / الثاني مكرر

- روان أحمد صالح معوض ( 279.5 درجة) مدرسة الكوم الأحمر ع بنات / بني سويف الثاني مكرر

- يوسف حمادة زغلول عيسى ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد عمر عبد الهادي ع م - سمسطا/ الثاني مكرر

- زينب محمد عادل كمال الدين ( 279.5 درجة) مدرسة هابي هوم الخاصة – بني سويف / الثاني مكرر

- حمادة نبيل هديب أحمد ( 279.5 درجة) مدرسة قاي ع م -اهناسيا / الثاني مكرر

_ رحمة محمد شحاتة سعد ( 279.5 درجة) مدرسة نجع الديب ناصر / الثاني مكرر

_ ملك حمدي محمد توفيق ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد سالم شعبان عين بنات _ناصر / الثاني مكرر