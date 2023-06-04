تعليم الوادى الجديد: خطة عمل لتحسين مستوى الطلاب استعدادا لامتحانات الدور الثانى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن الاستعداد والتجهيز لخطة علاجية عاجلة للطلاب دون المستوى ومن لهم حق دخول الدور الثانى بسنوات النقل والشهادة الإعدادية، حيث عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية (عبر الفيديو كونفرانس) وإدارات التعليم (الابتدائى- الإعدادى- الثانوى) وموجهى عموم المواد الأساسية وموجهى الأوائل بالإدارات التعليمية من منطلق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسى.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب دون المستوى فى ضوء نتائج الدور الأول كل مادة على حدة والعمل على تحسين المستوى من خلال مجموعات تقوية لدعم الطلاب بجميع الادارات التعليمية، فضلا عن الوقوف على كافة المشكلات الاجتماعية لدى الطلاب ورصدها ووضع خطة علاجية محكمة للوصول الى نتائج مشرفة.

وفي سياق آخر أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن توزيع مجموعة من اللوحات الإرشادية بلغة الإشارة فى جميع مدارس المحافظة المراحل التعليمية المختلفة بهدف نشر ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الطلاب وتعريفهم ببعض الرموز الأساسية ، وذلك ضمن مبادرة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (اتكلم إشارة) وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وذلك لنشر الوعى الثقافى لدى الجميع فى التعامل مع الطلاب من ذوى الهمم وتسهيل تعاملاتهم اليومية و اندماجهم بالمجتمع.

وتتضمن اللوحات مجموعة من الإشارات الأكثر شيوعا واستخداما بين طلاب الصم وضعاف السمع وQR يظهر حركة الإشارة بكل دقة ومن خلال نشرها بالمدارس يسهل على الجميع التعامل مع ذوى الهمم.