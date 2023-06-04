نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية فى بني سويف.. بالاسم ورقم الجلوس

بنى سويف هانى فتحى

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي.

وتقدم للامتحان 56 ألفا و283 طالباً وطالبة ،حضر منهم 53 ألفاً و 369 طالباً وطالبة ، نجح منهم 40 ألفاً و304 طلاب، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة ، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.

وتقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، معربًا عن ثقته وأمنياته لهم في المداومة على والحفاظ على التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، حيث قد اتصل ببعض الأوئل تليفونيا، مؤكدًا على أن استمرار التفوق والحفاظ عليه هو تحد حقيقي ينبغي على أبنائنا أن يضعوهم نصب أعينهم، لاسيما أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

