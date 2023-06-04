مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث دراجة بخارية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف؛ أحمد مبروك محمد 25 عامًا، عامل محاره، مقيم بقرية ابويط دائرة مركز الواسطى، نقلت جثته إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الواسطى المركزى، وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

كما أصيب، أحمد منصور بركات 23 عامًا، عامل، بسحجات وكدمات، مقيم بقرية ابويط الواسطى، جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى.