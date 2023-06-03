إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمحيط صينية المجاورة 73 تجاه منطقة السلطان عويس، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.