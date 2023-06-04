اليوم السابع
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مصرع شاب سقط من أعلى عقار فى الشيخ زايد

الأحد، 04 يونيو 2023 05:18 م
مصرع شاب سقط من أعلى عقار فى الشيخ زايد مصرع شخص- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارق شاب الحياة نتيجة سقوطه من أعلى عقار في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار في مدينة الشيخ زايد، وتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من أعلى عقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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