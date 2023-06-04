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مصرع شاب تحت عجلات قطار منوف - كفر الزيات بالمنوفية

الأحد، 04 يونيو 2023 11:32 ص
مصرع شاب تحت عجلات قطار منوف - كفر الزيات بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات، نتيجة اختلال توازنه أثناء ركوب القطار ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع شاب تحت عجلات قطار منوف كفر الزيات بمحطة الشهداء وذلك أثناء محاولته استقلال القطار، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن الشاب المتوفي ع.ص 28 عاما ومقيم بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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