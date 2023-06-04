مصرع شاب تحت عجلات قطار منوف - كفر الزيات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات، نتيجة اختلال توازنه أثناء ركوب القطار ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.