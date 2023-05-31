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السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية فى المنوفية

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:18 م
السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية فى المنوفية الحماية المدنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 


 

 


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