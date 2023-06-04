اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ يزور الصين ونيوزيلندا

الأحد، 04 يونيو 2023 04:00 ص
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ يزور الصين ونيوزيلندا الخارجية الامريكية
ا ش ا

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يزور مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتينبرينك، الصين ونيوزيلندا خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري.
 
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني السبت- أن كريتنبرينك سيناقش، خلال زيارته لبكين، القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، بمشاركة مديرة شؤون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي الأمريكي سارة بيران.
 
وبعد ذلك، سيزور مساعد وزيرة الخارجية، مدينة أوكلاند في نيوزيلندا؛ حيث سيتحدث مساعد وزيرة الخارجية كريتنبرينك، في مؤتمر معهد نيوزيلندا للشؤون الدولية.
 
وفي ويلينجتون، سيشارك كريتنبرينك في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا لمناقشة القضايا التي تؤثر على كلا البلدين، مثل تغير المناخ والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي والأمني والالتزام المشترك تجاه المحيط الهادئ.

امريكا

بلينكن

الصين

الخارجية الامريكية



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