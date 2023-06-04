مركز التدريب الإقليمي بمياه الدقهلية يحصل على الأيزو 21001 لمدة ثلاث سنوات

الدقهليه شريف الديب

شهد مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ب الدقهلية اليوم الخميس؛ إجراءات المراجعة الخارجية لاعتماد أنظمة الأيزو المطبقة بمركز التدريب الإقليمي بالشركة (أيزو 9001 وأيزو21001) من قبل الشركة المانحة "tuv nord" بحضور كبير مراجعي الشركة الدكتور مجدي مصطفى.

وتمت المراجعة الخارجية على مدار يومين؛ لتجديد نظام "الأيزو 9001 إصدار 2015" المطبق بالمركز، وتم التجديد للسنة الثامنة على التوالي بدون أى حالات عدم مطابقة، كما تمت المراجعة الخارجية لمنح شهادة الأيزو "21001 إصدار 2018" والتي تم منحها لمدة ثلاث سنوات بدون أى حالات عدم مطابقة، ليكون مركز التدريب الإقليمي بالشركة من مراكز التدريب المتميزة بحصوله على شهادتين من أعلى شهادات الجودة. هذا وقد أثني الدكتور مجدى مصطفى على مركز التدريب الإقليمي لشركة الدقهلية، وأشاد بالمستوى المشرف الذي وصل له المركز.